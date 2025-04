Negociação de CBF com Ancelotti depende de liberação do Real para maio

Ancelotti sempre foi o preferido do presidente Ednaldo Rodrigues desde a saída de Tite na Copa-2022, como relevou o UOL. Essa escolha também foi referendada pela comissão técnica fixa da seleção, isto é, Rodrigo Caetano e Juan.

Como publicado pelo UOL, o treinador já avisou que deixará o Real Madrid. A questão é quando. Inicialmente, seria ao final do Espanhol. Mas uma reunião nesta semana, após a derrota na Copa do Rei para o Barcelona, pode precipitar essa saída.

É nisso que a CBF está de olho. A entidade só vai negociar um acordo definitivo, com valor salarial e tempo de contrato, quando houver uma liberação do Real, como fez com outros técnicos empregados. Não há acordo no momento.

A diretoria da confederação entende ser indispensável que o novo técnico esteja em maio no Brasil, preferencialmente no meio do mês, pronto para participar da Data Fifa. A data limite para a convocação da lista larga, com 55 jogadores, é em 18 de maio. No mundo ideal da confederação, o técnico já faria essa relação com o apoio da comissão técnica fixa.

A previsão é de que a lista definitiva, com 23 nomes, tenha que ser entregue em 26 de maio.

O Espanhol acaba no dia 25 de maio. Se Ancelotti ficar até o final, aí a CBF teria de se adaptar e aceitar que ele só fizesse a lista definitiva.