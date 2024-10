Esportes da Sorte é autorizada a operar, mas segue fora de lista do governo

A Esportes da Sorte, patrocinadora do Corinthians e de outros clubes da Série A, recebeu a autorização da Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) para operar.

O que aconteceu

Nesta segunda-feira (7), a casa de apostas recebeu a liberação do órgão carioca, mas segue fora da lista do Ministério da Fazenda. Ou seja, a Esportes da Sorte está autorizada a funcionar pelo menos no Rio de Janeiro.

O UOL apurou que a Esportes da Sorte entende que o processo de liminar movido pela Loterj a credencia a operar em todo o Brasil. O Tribunal Regional Federal (TRF1) havia deferido uma liminar a Loterj, ressaltando que as portarias do Ministério da Fazenda que versam sobre o tema invadiram a competência regulamentar dos estados