O que está por trás da ofensiva de políticos de direita contra a CBF

"No meio de toda essa crise com Ednaldo Rodrigues que a CBF promoveu um generoso contrato com o IDP. Ocorre que um dos fundadores do IDP é o próprio ministro Gilmar Mendes, e a instituição é atualmente dirigida por seu filho. Olha a gravidade do que está acontecendo. Esse, talvez, seja um dos casos mais vergonhosos de conflito explícito de interesse, que exigiria a óbvia suspeição", disse Girão.

O senador Carlos Portinho (PL-RJ) até relaciona a opção da CBF de fazer um uniforme com tom avermelhado ao fato de o PCdoB ter sido autor da ação no STF que reconduziu o atual presidente da CBF ao cargo.

"Tomaram tudo e até a CBF? Pagando divida com o PCdoB? Não misturem futebol com política, porque a política ao final sempre vai se locupletar e capturar o futebol", escreveu o líder do PL no Senado, que publicou uma montagem com fotos do presidente Lula e do ministro Alexandre de Moraes com camisas vermelhas da seleção e símbolos do PT.

Outros políticos do PL como o deputado Nikolas Ferreira e o senador Flávio Bolsonaro também atacaram a CBF por causa da suposta camisa vermelha.

É bem verdade que a indignação com a camisa não foi exclusiva da direita - vide a crítica do senador Randolfe Rodrigues, líder do governo Lula.