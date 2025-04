Negociação de Ancelotti trava, e Jesus se torna opção mais forte na seleção

A CBF tem uma linha de corte muito clara: quer um treinador para convocar a seleção em 18 de maio (pré-lista), pensando nos jogos pelas Eliminatórias, contra Equador e Paraguai. Ou no máximo em 25 de maio para a lista definitiva.

Ancelotti não conseguiu desvincular-se do Real Madrid para oferecer essa garantia. O italiano e o clube também não chegaram a um acordo sobre pagamentos por rescisão contratual.

O técnico e o presidente do clube, Florentino Pérez, farão reunião na quarta-feira para tentar resolver o impasse. O Real Madrid não conta com Ancelotti para a próxima temporada.

O empresário espanhol Alvaro Costa, que estava negociando com o treinador em nome da CBF, confirmou ao UOL que as tratativas estão suspensas no momento. Perguntado sobre os motivos da mudança no roteiro, ele não entrou em detalhes.

A CBF, propriamente, não tinha visto ainda nenhuma mudança nas negociações. A entidade sempre entendeu que havia a dependência da liberação/aval do Real Madrid.

Tanto que a CBF estava cautelosa e ia na contramão de informações mais arrojadas sobre um acerto verbal com o treinador.