Como dívida do São Paulo atingiu quase R$ 1 bilhão

Outra subida no valor foi em relação aos tributos devidos. O São Paulo teve que fazer acordos por impostos federais e municipais não pagos e o total atingiu R$ 259 milhões, um aumento de quase R$ 60 milhões. Infrações municipais sobre dinheiro de bilheteria tiveram especial impacto nesse número.

Com isso, o São Paulo vive um cenário difícil em 2025. Há R$ 567 milhões no passivo a curto prazo, isto é, dívidas para serem pagas na atual temporada. Como há R$ 137 milhões no ativo circulante, caixa mais recebíveis, o clube tem que financiar R$ 429 milhões em 2026.

Para isso que o Fidic tem previsão de um total de R$ 200 milhões pelo menos para resolver a questão bancária.

E, principalmente, o São Paulo terá de conter suas despesas dentro do limite das regras do fundo, isto é, gastar no futebol até R$ 350 milhões ou 50% da receita. Até para, com seu aumento de receita, gerar caixa suficiente para começar a reduzir o passivo. É um ano em que o clube precisa fazer essa reviravolta.