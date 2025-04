CBF vê aprovação final de camisa da seleção com nova cor só no meio do ano

A Nike desenhou uma camisa com cor nova - sem os tradicionais amarelo ou azul - para ser o segundo uniforme da seleção brasileira na Copa-2026. Mas o comando da CBF entende que o martelo só será batido em definitivo sobre o novo modelo no meio do ano, em reunião entre as partes.

Na semana passada, o site Footy Headlines publicou que o Brasil teria uma nova cor de camisa número 2, sem as cores da bandeira nacional. Essa informação foi confirmada pelo UOL.

O próprio site disse posteriormente que a camisa teria partes dela em vermelho. Isso gerou polêmica em debates sobre a nova cor.