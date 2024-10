Fortaleza líder e Corinthians fora do Z4: como está a tabela do 2º turno

O Flamengo ocupa o meio da tabela. Atual 4º colocado, o Rubro-negro é apenas o nono, com campanha tímida no segundo turno — situação parecida com a do São Paulo, que está em 5º, mas tem a sétima melhor campanha na parte final do campeonato.

Já o Corinthians escapa do Z4, assim como o Vitória. O clube do Parque São Jorge, que é o 18º atualmente, fica uma posição acima da zona perigosa. A equipe baiana aparece em 10º no returno.

Athletico-PR fica na lanterna, acompanhado no drama pelo Bragantino. Os dois times estão em fugindo do rebaixamento na tabela real, mas suas campanhas despencaram no returno, e eles veem o Z4 como uma ameaça pelo retrovisor.

A tabela do returno

Fortaleza: 22 pontos em 10 jogos Palmeiras: 21 pontos Botafogo: 20 pontos Grêmio: 20 pontos Inter: 19 pontos Fluminense: 16 pontos São Paulo: 15pontos Bahia: 14 pontos Flamengo: 14 pontos Vitória: 14 pontos Vasco: 14 pontos Atlético-MG: 12 pontos Juventude: 12 pontos Criciúma: 11 pontos Cruzeiro: 10 pontos Corinthians: 10 pontos Atlético-GO: 9 pontos Cuiabá: 8 pontos Bragantino: 8 pontos Athletico-PR: 6 pontos

Classificação real