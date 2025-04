Bahia já recebeu R$ 680 mi do grupo City para cobrir prejuízos de dois anos

A receita bruta do clube aumentou para R$ 298 milhões, salto de mais de R$ 120 milhões em relação ao ano anterior. No entanto, não acompanhou na mesma proporção os gastos envolvendo despesas com atividades esportivas: R$ 283,6 milhões em 2023 para R$ 445,5 milhões em 2024.

O documento ressalta que isso é fruto do investimento no time, em funcionários para criar uma estrutura profissional e na própria infraestrutura do clube.

Em dois anos, o Bahia investiu R$ 316,6 milhões em contratações. Esse valor foi bem maior em 2024: atingiu R$ 264 milhões somados compras de direitos, comissões e luvas.

Esses investimentos foram bem maiores do que o grupo City esperava inicialmente. Havia previsão de cerca de R$ 30 milhões em média para contratações. Mas os gestores do Bahia perceberam que o futebol brasileiro estava inflacionado e que, portanto, teria de ser feito um investimento maior.

O balanço do Bahia deixa claro, no entanto, que não é intenção do Grupo City bancar prejuízos indefinidamente. O documento usa diversas vezes a palavra "sustentável" para definir como é o projeto de longo prazo da SAF.

No entanto, o documento não revela quando será esse "longo prazo".