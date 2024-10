Corinthians terá data Fifa para recuperar lesionados e dar mais ritmo a Memphis Depay

O Corinthians encerrou a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro com um amargo empate contra o Internacional. O Timão viu o Inter deixar tudo igual em 2 a 2 já nos minutos finais da partida e, com isso, deixou escapar pontos precisos na luta contra o rebaixamento.

Caso vencesse o Inter na Neo Química Arena, o Alvinegro paulista poderia ter deixado o Z4. Com o empate, porém, a equipe corintiana segue na 18ª colocação, com 29 pontos conquistados. Agora, o elenco terá, ao menos, a pausa para a data Fifa para se recuperar do frustrante resultado.

A delegação alvinegra folgou no último domingo e ainda não tem data definitiva para a reapresentação. Entretanto, o técnico Ramón Díaz contará com a pausa no calendário para recuperar alguns jogadores lesionados e dar mais ritmo ao holandês Memphis Depay.