Sucesso de Antony na Espanha coloca o Betis em encruzilhada pelo atacante

Ou seja, não existe um valor pré-determinado pelo qual os ingleses são obrigados a negociar o atacante com o Betis. Se quiser continuar com o seu camisa 7, a equipe espanhola terá de negociar um valor com o United, igual qualquer outro interessado.

O problema é que, quanto mais Antony fica valorizado no cenário internacional, menos provável é que o Betis tenha condições econômicas de arcar com os custos de sua contratação.

Em toda sua história, o time de Sevilha nunca gastou mais que o equivalente a 30 milhões de euros (R$ 196,9 milhões) por um reforço. E o único negócio que atingiu essa cifra (a chegada do também brasileiro Denilson) aconteceu ainda no fim do século passado.

Três anos atrás, o United pagou 95 milhões de euros (R$ 622,7 milhões) por Antony. Ainda que o preço do jogador tenha diminuído consideravelmente desde então, ele continua sendo muito elevado para os padrões do Betis.

E, ao contrário da equipe espanhola, outros possíveis interessados no atacante não precisam de um grande esforço financeiro para viabilizar o negócio. Semifinalista da Champions, o poderoso Arsenal é um dos clubes que já andaram perguntando sobre o ponta.

Pode voltar ao United?

Embora Antony tenha contrato com o United até junho de 2027, é pouco provável que o jogador retorne a Old Trafford quando seu empréstimo ao Betis terminar.