Aos 17, Yamal é bem melhor que Neymar, Mbappé, CR7 e até Messi; compare

Os números "deixam no chinelo" qualquer outra grande estrela deste século. Com a idade que Yamal tem hoje, Lionel Messi ainda nem havia feito o primeiro gol no futebol dos adultos. E Cristiano Ronaldo só balançara as redes três míseras vezes.

O camisa 10 e CR7, assim como Neymar e Kylian Mbappé, também não haviam sequer estreado pelas seleções principais dos seus países na idade atual da jovem estrela do Barcelona.

Yamal, em contrapartida, já vestiu a camisa da equipe adulta da Espanha em 19 jogos e marcou quatro gols pela Roja. Mais que disso: conquistou um título de Eurocopa na virada dos 16 para os 17 anos e muitas vezes assumindo papel de protagonista.

Ainda menor, o ponta direita ficou na quinta colocação do último "The Best" e foi oitavo na "Bola de Ouro". Messi, o recordista de troféus desse tipo, só estreou no top 10 de eleições de melhor do mundo quando já tinha 20 anos.

Na atual Champions, Yamal também tem acumulado mais alguns recordes de precocidade.

No jogo de ida do confronto com a Inter, ele superou Mbappé e virou o jogador mais jovem da história a fazer gol nas semifinais da competição. Nos mata-matas anteriores, o espanhol já havia estabelecido marcas semelhantes tanto nas oitavas (contra Benfica) quanto nas quartas de final (Borussia Dortmund).