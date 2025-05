Libertadores: Palmeiras já pode se classificar nesta rodada; veja quem mais

E aí, terá de torcer para que o Talleres bata o Libertad, em casa, na quinta. Caso isso aconteça, ficará impossível que mais de um time da chave supere a pontuação são-paulina, o que levaria ao carimbo no passaporte tricolor.

Recorde à vista

Vencedor das últimas seis edições da Libertadores (Flamengo foi campeão em 2019 e 2022, Palmeiras venceu em 2020 e 2021, Fluminense levantou o troféu em 2023 e o Botafogo ganhou no ano passado), o Brasil pode nesta temporada igualar o recorde histórico de títulos da Argentina.

A terra de Lionel Messi faturou a taça mais cobiçada do futebol sul-americano em 25 oportunidades, a última com o River Plate, lá em 2018. Desde então, só deu Brasil, que iniciou a série com 18 conquistas e agora já tem 24.

A final da Libertadores-2025 já tem data (29 de novembro) e cidade-sede definidas. O jogo que definirá o próximo campeão sul-americano será disputado em Lima, capital do Peru, provavelmente no estádio Monumental U, o maior da cidade.

Brasileiros na 4ª rodada da Libertadores

Hoje, às 19h - Alianza Lima x São Paulo, Grupo D, Lima (PER)

Hoje, às 19h - Carabobo x Botafogo, Grupo A, Valencia (VNZ)

Hoje, às 21h30 - Fortaleza x Colo-Colo, Grupo E, Fortaleza

Amanhã, às 19h - Bahia x Nacional, Grupo F, Salvador

Amanhã, às 21h30 - Cerro Porteño x Palmeiras, Grupo G, Assunção (PAR)

Amanhã, às 21h30 - Central Córdoba x Flamengo, Grupo C, Santiago del Estero (ARG)

Quinta, às 21h30 - Atlético Nacional x Inter, Grupo F, Medellín (COL)