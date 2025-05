Ainda sem técnico, Brasil tem a 4ª seleção mais cara do mundo; veja top 10

Abel Ferreira, Jorge Jesus, Carlo Ancelotti ou qualquer outro treinador que a CBF contratar para o restante do ciclo da Copa do Mundo-2026 terá em mãos a quarta seleção mais cara do planeta na atualidade.

Segundo avaliação feita pelo "Transfermarkt", plataforma especializada na cobertura do Mercado da Bola, os jogadores que compõem a versão 2025 do elenco canarinho têm um preço estimado de 995,6 milhões de euros (R$ 6,4 bilhões).

Trata-se do maior valor de toda a história da seleção pentacampeã mundial. No levantamento passado, realizado em abril de 2024, o preço do Brasil estava na casa de 943,1 milhões de euros (R$ 6 bilhões).