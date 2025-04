O time de Mbappé caiu: outros 7 astros do futebol que são donos de clubes

O maior artilheiro da história do Arsenal está tentando emplacar uma carreira de técnico e até dirigiu a seleção francesa sub-23 na conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Mas, simultaneamente, Henry resolveu investir no Como, time que retornou à elite do futebol italiano nesta temporada e que já está praticamente livre do risco de voltar para a segunda divisão. E Henry não está sozinho nessa empreitada. O espanhol Cesc Fàbregas, seu companheiro nos tempos de Barcelona, também é um dos proprietários do clube, além de trabalhar como treinador do time adulto.

ZLATAN IBRAHIMOVIC

O ex-centroavante falastrão é funcionário do Milan há pouco mais de um ano e trabalha como consultor sênior dos proprietários do clube rossonero. Mas essa não é sua única função depois que pendurou as chuteiras. Lá na sua Suécia natal, Ibrahimovic é dono do Hammarby, atual vice-campeão nacional. A decisão do astro de comprar o time, tomada lá em 2019, quando ainda jogava profissionalmente, foi bastante polêmica, já que ele é um tradicional rival do Malmö, clube onde Ibrahimovic iniciou a carreira e que imaginava que poderia receber um investimento do "filho ilustre".

GERARD PIQUÉ