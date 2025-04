Raphinha já briga para ser maior artilheiro brasileiro na Europa em 10 anos

Principal destaque do Barcelona que lidera o Campeonato Espanhol e está nas semifinais da Liga dos Campeões da Europa, Raphinha está a sete gols de se transformar no maior artilheiro brasileiro em uma temporada no Velho Continente nos últimos dez anos.

O camisa 11 catalão vive o melhor momento da sua carreira, tem sido tratado como candidato real aos prêmios de melhor jogador do planeta e já bateu seu recorde pessoal de gols em uma única temporada: 30 (15 na La Liga, 12 na Champions, dois na Supercopa da Espanha e um na Copa do Rei).

No ranking dos goleadores máximos do país pentacampeão mundial no futebol europeu desde 2015/16, Raphinha já ocupa a sexta posição. E ele ainda tem até mais dez jogos pela frente para subir nessa classificação e quem sabe até quebrar o recorde.