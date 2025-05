7 veteranos brasileiros no exterior para seu clube repatriar no 2º semestre

ROBERTO FIRMINO

Atacante, 33 anos, Al-Ahli (ARA)

É o nome do momento para voltar ao Brasil. Apesar de continuar com a camisa 10 e a faixa de capitão do Al-Ahli, o ex-atacante do Liverpool não foi inscrito no segundo turno do Campeonato Saudita e teve de se contentar em participar "apenas" da Liga dos Campeões da Ásia, competição na qual brilhou demais. O Corinthians já vem monitorando há um bom tempo a situação de Firmino e pode investir na sua contratação caso o jogador consiga uma liberação gratuita no Oriente Médio. O veterano está fora do Brasil desde o começo de 2011, quando trocou o Figueirense pelo Hoffenheim, da Alemanha, e iniciou sua trajetória internacional.

FRED

Meia, 32 anos, Fenerbahce (TUR)

Imagem: Fenerbahce

Apesar de ter ficado com o rótulo de um dos símbolos do desempenho ruim da seleção na última Copa do Mundo, o meio-campista tem uma carreira bem sólida na Europa e seria um reforço de primeiro nível para qualquer clube brasileiro. Aos 32 anos, Fred continua com o vigor físico em alta e tem sido um dos destaques individuais do Fenerbahce nesta temporada. Até por isso e também pelo fato de ter mais dois anos de contrato pela frente, tirar o jogador da Turquia não é tarefa fácil e certamente exigirá o pagamento de uma bela indenização. De qualquer forma, para quem tem dinheiro para isso, vale a pena pelo menos considerar o investimento.

RODINEI

Lateral direito, 33 anos, Olympiacos (GRE)