Brilho com MSN e drama com filha: quem é o técnico que deu um jeito no PSG?

Basta um empate no confronto de volta das semifinais, no Parc-des-Princes, para carimbar o passaporte para Munique e participar da decisão contra a Inter de Milão, marcada para o próximo dia 31.

Ganhou tudo com o MSN

Apesar de ter tido no começo do ano que considera o PSG atual como "melhor trabalho da sua carreira", Luis Enrique já fez muito no futebol e foi até o arquiteto de um time considerado histórico.

Em 2014/15, era ele o técnico do Barcelona que conquistou os três títulos mais importantes da temporada (Champions, Campeonato Espanhol e Copa do Rei) e eternizou a sigla MSN, iniciais do mágico trio de ataque formado por Messi, Suárez e Neymar.

No total, Luis Enrique passou três anos como treinador no Camp Nou (foram também oito temporadas vestindo azul e grená quando jogador) e faturou nada menos que nove taças por lá. Além das competições já citadas, ele ganhou também o Mundial de Clubes e as Supercopas da Espanha e da Europa.

O hoje comandante do PSG dirigiu ainda Roma e Celta de Vigo, mas os resultados não foram tão expressivos ainda.