7 brasileiros de pequenos da Europa para seu time trazer de volta ao Brasil

ANDREAS PEREIRA

Meia, 29 anos, Fulham (ING)

Sonho não realizado do Palmeiras na última janela de transferências, o meia continua sendo uma possibilidade razoavelmente viável para os clubes mais ricos do Brasil. O fato de não estar fazendo uma temporada tão especial assim pelo Fulham (tem dois gols e sete assistências em 2024/25, números piores do que no ciclo anterior) pode ajudar Andreas a convencer seu clube de que é uma boa negociá-lo agora, um ano antes do fim do seu contrato. Além de tudo, uma transferência para o futebol nacional poderia ajudar o meia a recuperar o terreno perdido na seleção e assegurar um lugar na Copa do Mundo.

TUTA

Zagueiro, 25 anos, Eintracht Frankfurt (ALE)

Imagem: Divulgação / Eintracht Frankfurt

Tratado já há alguns anos como um dos melhores zagueiros em atividade na Alemanha, o ex-São Paulo ainda não descolou na Europa nenhuma proposta suficientemente boa para trocar o Eintracht Frankfurt por um clube mais expressivo. Por isso, talvez tenha chegado o momento de clubes brasileiros oferecerem a Tuta essa possibilidade de brigar por títulos e talvez até sonhar com uma convocação para a seleção. Mas é importante frisar que contratar o defensor não é para o "bico" de qualquer um, já que certamente exigirá um investimento bem considerável.

CLAYTON

Atacante, 26 anos, Rio Ave (POR)