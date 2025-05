Como goleiro da seleção perdeu chance de jogar em finalista da Champions

O que deu errado?

A primeira investida da Inter sobre Bento aconteceu na janela de transferências do meio de 2023, logo depois de o time nerazzurro ser derrotado pelo Manchester City na decisão da Champions.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

Na época, os italianos buscavam uma reposição para o camaronês André Onana, que seria negociado com o Manchester United ainda naquela janela, e ofereceram um valor próximo de 15 milhões de euros (R$ 97,6 milhões).

Apostando em uma valorização futura, o Athletico-PR resolveu dizer não para a oferta da Inter. E, para não deixar Bento muito incomodado com a recusa, prometeu que o goleiro seria vendido para o exterior no ano seguinte.

De fato, nos 12 meses seguintes, o goleiro realmente deu um upgrade na carreira, passou a frequentar as convocações da seleção e estreou com a camisa canarinho com uma atuação de destaque em um amistoso contra a Inglaterra.

"A Inter me procurou de novo, só que alegou que estava com alguns problemas financeiros porque estava mudando de dono [o Grupo Suning, da China, perdeu o controle do clube devido a dívidas não pagas] e acabou fazendo mais ou menos a mesma proposta do ano anterior. O Athletico achou que era pouco, e recusou", explicou Bento.