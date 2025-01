Surpreso? Oscar passou os últimos 8 anos jogando bem, só que 'ninguém' via

Só que, naquela temporada, o meia praticamente não jogou. Ele recebeu uma liberação da diretoria para retornar ao Brasil devido a questões familiares e até chegou a negociar um empréstimo com o Flamengo. Por isso, ao longo do ano inteiro, disputou só cinco partidas... e ainda conseguiu marcar dois gols e dar duas assistências.

E se não bastassem os passes precisos para os outros jogadores do Port, Oscar ainda descolou um lugar entre os dez maiores artilheiros da última edição do Chinês (foi o oitavo colocado no ranking, com 14 bolas nas redes).

No total, o camisa 8 disputou 248 partidas pelo Port, com 77 gols anotados e 141 assistências distribuídas. No retorno ao São Paulo, até o momento, ele marcou uma vez e deu um passe decisivo em dois jogos oficiais, ambos pelo Campeonato Paulista.

Oscar na China (ano a ano)

2017: 34 jogos, 7 gols e 17 assistências (terceiro maior "garçom" da liga)

2018: 40 jogos, 16 gols e 24 assistências (campeão nacional e maior "garçom" da liga)

2019: 42 jogos, 14 gols e 23 assistências (maior "garçom" da liga)

2020: 23 jogos, 6 jogos e 13 assistências (maior "garçom" da liga)

2021: 25 jogos, 5 gols e 16 assistências (maior "garçom" da liga)

2022: 5 jogos, 2 gols e 2 assistências

2023: 32 jogos, 9 gols e 15 assistências (campeão nacional e maior "garçom" da liga)

2024: 35 jogos, 15 gols e 25 assistências (campeão nacional e recorde histórico de assistências na liga)