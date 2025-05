Grande história de Gabigol ofusca mudança do Cruzeiro para derrubar o líder

Marcou no rebote.

Como De Arrascaeta, respeitou, de modos diferentes, a torcida anterior. Não seus torcedores atuais.

Do jogo, ok.

O Cruzeiro melhorou. Com hiearquia no vestiário, controle tático de Leonardo Jardim, o Cruzeiro tornou-se um time forte no contra-ataque.

Pressionou a saída de bola, roubou de De la Cruz, Kaio Jorge fez 1 x 0.

De Arrascaeta empatou e o Flamengo poderia até ter feito 2 x 1 em um de seus cinco chutes, menor número de finalizações no Brasileirão.