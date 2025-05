Família Neymar está acabando com o Santos e fará o mesmo com a seleção

Mais uma derrota do Santos Futebol Clube, o que mantém o time na zona de rebaixamento, na penúltima posição do Campeonato Brasileiro. A derrota por 1 a 0 para o Grêmio era um confronto direto com dois times do Z4, e os gaúchos venceram e subiram algumas colocações.

Estou escrevendo e falando já há algum tempo que Marcelo Teixeira vive em um universo paralelo e acredita que o elenco é para estar entre os primeiros, assim como Neymar.

Aliás, por falar em Neymar, quem manda no Santos é Neymar pai e Neymar Jr. São eles que escolhem os rumos do clube para poderem ter autonomia, para que o atacante possa fazer o que quiser, sem jamais ser contestado em suas vontades.