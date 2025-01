Janela de janeiro movimenta R$ 8,2 bilhões; veja os brasileiros mais caros

Vale lembrar que, ao contrário do que acontece no Brasil, o mercado de início de ano na Europa e no Oriente Médio costuma ser menos intenso do que o de junho/julho/agosto. Os times mais ricos do mundo costumam usar a janela que está aberta apenas para reforços pontuais e pequenos ajustes de elencos, não para grandes reformulações.

Vitor Reis lidera entre os brasileiros

Apesar do investimento crescente feito pelos clubes brasileiros, os compatriotas mais caros de Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Romário continuam sendo aqueles que vão jogar no futebol do exterior.

Nesta janela, as três maiores transações envolvendo atletas do país pentacampeão mundial foram feitas por equipes estrangeiras.

O Manchester City pagou 37 milhões de euros (R$ 230,4 milhões) pelo zagueiro Vitor Reis. O Zenit São Petersburgo desembolsou 33 milhões de euros (R$ 205,5 milhões) pelo atacante Luiz Henrique. E Claudinho trocou a Rússia pelo Al-Sadd, do Qatar, em um negócio de 20 milhões de euros (R$ 124,6 milhões).

Entre os clubes brasileiros, a contratação mais cara foi feita pelo Palmeiras, que gastou 18 milhões de euros (R$ 112,2 milhões) para tirar Paulinho do Atlético-MG. O time paulista também queria Claudinho, mas não foi páreo para a proposta financeira feita pelos árabes.