'Foguete', time de astro de Hollywood pode chegar à Premier League em 2026

O Wrexham, time que ficou famoso mundialmente depois que foi comprado pelo ator Ryan Reynolds, um dos grandes nomes de Hollywood na atualidade, pode debutar na Premier League inglesa já no próximo ano.

A equipe do protagonista da franquia Deadpool, que está disputando a terceira divisão na atual temporada, conquistou no último fim de semana seu terceiro acesso consecutivo no sistema do futebol da Inglaterra ao bater o Charlton por 3 a 0.

Com isso, já assegurou, com uma rodada de antecedência, o salto para a Championship, a Segundona do país inventor da modalidade.