Firmino vira protagonista na Champions após ser excluído do Sauditão

Ainda em março, o ex-Liverpool deu duas assistências contra o Al-Rayyan, do Qatar. O time saudita venceu as oitavas de final com um placar de 5 a 1 no placar agregado e se classificou para o "Final Eight" do torneio da AFC.

No primeiro jogo dessa fase decisiva, que está sendo disputada desde o fim da semana passada, em Jedá (Arábia Saudita), Firmino resolveu a parada. O brasileiro fez um gol e deu passe para outro no 3 a 0 sobre o Buriram United, da Tailândia.

Depois, foi a vez de o camisa 10 ter mais uma grande atuação no clássico contra o Al-Hilal, na última terça-feira. Foi dele a finalização que abriu caminho para o triunfo por 3 a 1 sobre os comandados de Jorge Jesus e a vaga para a decisão.

Considerando também as fases anteriores, Firmino soma seis gols e cinco passes para companheiros marcarem nesta edição da Champions asiática. De todos os jogadores do Al-Ahli, somente o astro argelino Riyad Mahrez (ex-Manchester City) participou de mais jogadas que terminaram com a bola nas redes: 17.

Por que Firmino só joga a Champions?

Firmino participou normalmente das primeiras 18 rodadas do Campeonato Saudita, mas acabou excluído da relação de inscritos do Al-Ahli para o torneio depois da contratação do também brasileiro Galeno, que defendia o Porto, na última janela de transferências.