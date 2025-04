Brasileiro arquitetou sucesso e montou Arsenal semifinalista da Champions

Vinte e um dos 24 integrantes do time principal do Arsenal chegaram ao clube durante a gestão de Edu.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

As três exceções são os pratas da casa Bukayo Saka, Ethan Nwaneri e Myles Lewis-Skelly. No entanto, a efetivação do primeiro e a promoção dos outros dois à equipe adulta também ocorreram sob supervisão do brasileiro.

Edu virou dirigente do Arsenal em 2019, depois de atuar durante três anos como coordenador de seleções da CBF. Nas primeiras três temporadas em Londres, exerceu o cargo de diretor técnico. Depois, foi promovido para diretor de futebol.

O brasileiro foi embora do clube inglês por decisão própria. Para o seu lugar, foi contratado o italiano Andrea Berta, ex-Atlético de Madri. O novo gestor, no entanto, ainda teve pouco impacto no dia a dia do clube, já que foi anunciado em março e ainda não atuou em nenhuma janela de transferências.

A 'era Edu'

A passagem de Edu pelo Arsenal ficou marcada por dois processos principais: a "brasileirização" do elenco inglês e também o retorno dos investimentos mais pesados à rotina do clube.