Por seleção, JJ precisa largar Mundial e briga por taça a 5 rodadas do fim

A última rodada da primeira divisão saudita está marcada para o dia 25 de maio. Mas, antes mesmo desta data, a CBF já precisará ter enviado à Fifa a relação de convocados da seleção para os compromissos do mês seguinte.

E tem mais

Depois do fim das competições nacionais, o Al-Hilal ainda terá pela frente o novo Super Mundial de Clubes, que tem sido encarado como uma "oportunidade de ouro" para os times não-europeus se mostrarem no primeiro escalão do futebol internacional.

O time saudita conquistou o direito de participar da competição da Fifa, que será disputada entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos, porque venceu a Champions asiática lá em 2021.

Os adversários do Al-Hilal na fase de grupos do Super Mundial serão Real Madrid, Pachuca e Red Bull Salzburg. Caso consiga passar para as oitavas de final, pode cruzar de imediato com Manchester City ou Juventus.