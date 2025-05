7 jogadores brasileiros ameaçados de rebaixamento na Europa nesta temporada

Imagem: Divulgação

Tratado como craque em potencial no início da carreira e candidato a construir uma história de sucesso pela seleção, chegou a ser jogador do Chelsea, rodou bastante pela Europa (defendeu Fulham, Eintracht Frankfurt e Málaga, entre outros) e até teve um retorno ao Brasil para atuar no Botafogo. Já "trintão" e sem ilusões de que irá alcançar o que se esperava dele, Piazón encarou nesta temporada a missão de ajudar o AVS em sua primeira aparição na elite portuguesa. Só que o brasileiro não está cumprindo essa tarefa com primor: ainda não balançou as redes em quase 30 jogos e vê seu time seriamente ameaçado de voltar à segunda divisão -no momento, ocupa o 16º lugar e precisaria jogar uma repescagem para permanecer no campeonato principal.

DOUGLAS AUGUSTO

Volante, 28 anos, Nantes (FRA)

Imagem: Divulgação

O ex-jogador do Corinthians tem construído uma carreira relativamente interessante na França, teve participação ativa em sete gols na atual temporada, mesmo não sendo um homem muito ofensivo, e até já recusou uma proposta do Bahia para retornar ao Brasil. Mas, ao contrário de Douglas Augusto, seus companheiros de Nantes têm deixado muito a desejar. O tradicional clube francês raramente vence e chegou à reta final da Ligue 1 ameaçado pelo fantasma do descenso. Com mais três compromissos pela frente, tem quatro pontos de vantagem para o Le Havre, que abre a zona de rebaixamento.

BERNARDO

Zagueiro, 29 anos, Bochum (ALE)