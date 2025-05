Nem sucesso na Espanha deve livrar United de prejuízo milionário com Antony

Segundo maior reforço da história dos "Red Devils", o atacante não conseguiu justificar o alto investimento feito em sua contratação e passou a maior parte do tempo no banco de reservas.

Caro demais e rendendo de menos (fez 12 gols e deu cinco assistências em 96 partidas na Inglaterra), Antony acabou sendo transformado em uma espécie de "bode expiatório" da péssima fase do United, outrora dominante na Premier League, mas que foi campeão nacional pela última vez 12 anos atrás.

O brasileiro também já deu algumas mostras de que não se sentia muito confortável em Manchester. Em março, quando perguntado sobre por que havia recuperado o bom futebol no Betis, respondeu que o "sol faz toda a diferença".

Agora, o camisa 7 do Betis está na mira de vários clubes. Apesar de um custo elevado para o seu padrão de investimento, o time espanhol tem interesse em comprar os direitos do atacante e mantê-lo em seu elenco. No entanto, potências como Arsenal e Atlético de Madri também já andaram perguntando sobre o jogador.

Sucesso na Espanha

Antony recolocou sua carreira no lugar depois que foi emprestado ao Betis, no começo do ano. O brasileiro teve sucesso de imediato na nova casa e transformou um time acomodado no meio da tabela da La Liga em um candidato real a disputar a próxima Champions e ganhar um título europeu ainda nesta temporada.