Europeu não tem preconceito com quem joga na Arábia, diz goleiro da seleção

Os dois nomes mais comentados para dirigir a seleção são da Europa. O italiano Carlo Ancelotti era o favorito do presidente Ednaldo Rodrigues, mas continua contratado do Real Madrid, clube pelo qual ganhou a última Liga dos Campeões, e não deve ser liberado antes do fim da temporada.

Com o impasse nas negociações com Ancelotti, o português Jorge Jesus voltou a despontar como favorito para assumir o Brasil já nas próximas semanas. O ex-comandante do Flamengo está atualmente à frente do Al-Hilal, o mais tradicional rival do time de Bento no futebol saudita.

"Claro que o Jesus já me conhece melhor por estar trabalhando aqui na Arábia. Por isso, facilitaria um pouco mais para mim. Mas, como eu disse, acredito que, se o escolhido for um técnico estrangeiro, ele não terá preconceito com quem joga por aqui."

A confiança de Bento de que atuar na Arábia não será um problema para seu futuro na seleção vem da observação dos seus próprios companheiros de time, que não deixaram de ser convocados mesmo depois de deixarem a Europa.

"O Cristiano não conta, já que não dá para imaginar Portugal deixando ele de fora. Mas os caras da minha equipe que jogam por seleções europeias continuam sendo convocados: o Laporte pela Espanha, o Otávio por Portugal. O Brozovic só parou de ser chamado pela Croácia porque decidiu se aposentar da seleção."

Bento já temeu 'sumir' na Arábia

A confiança de que continuará sendo convocado pelo próximo técnico do Brasil é uma novidade para Bento. Quando estava para deixar o Athletico-PR, no meio do ano passado, o goleiro precisou ser convencido de que ir para a Arábia era uma boa. Seu medo era justamente ser esquecido pela seleção.