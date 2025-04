Barcelona de Raphinha já é tão bom quanto o de Messi? Compare os números

VITÓRIAS: 75,5% dos jogos (40 de 53)

Melhor que 16 das 17 temporadas da "era Messi"

Melhor com Messi: 83,9% (2014/15)

Pior com Messi: 50% (2007/08)

DERROTAS: 13,2% dos jogos (7 de 53)

Melhor que 9 das 17 temporadas da "era Messi"

Melhor com Messi: 6,4% (2011/12)

Pior com Messi: 20,4% (2020/21)

GOLS MARCADOS: 2,92 por partida (155 no total)

Melhor que 16 das 17 temporadas da "era Messi"

Melhor com Messi: 2,94 por partida (2011/12)

Pior com Messi: 1,79 por partida (2007/08)

GOLS SOFRIDOS: 1,09 por partida (53 no total)

Melhor que 2 das 17 temporada da "era Messi"

Melhor com Messi: 0,61 por partida (2010/11)

Pior com Messi: 1,17 por partida (2012/13)