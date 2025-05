Champions em dúvida e possível desmanche: como Chelsea irá receber Estêvão?

Além disso, o grupo inchado de jogadores (especialmente garotos contratados a peso de ouro, como o próprio Estevão) à disposição do técnico Enzo Maresca será revisto e deve passar por profundas alterações para atender à filosofia do proprietário do clube, Todd Boehly.

Classificação e jogos Inglês

Champions... Será?

A atual sequência de cinco jogos sem perder na Premier League, e a vaga extra conquistada pela Inglaterra graças ao desempenho dos seus times nesta temporada, aumentaram consideravelmente as chances de o Chelsea estar na próxima Champions.

Mas, mesmo assim, os "Blues" ainda terão de ralar mais um pouco para retornar ao torneio continental depois de dois anos de ausência - hoje disputam a Conference League, competição em que estão nas semifinais.

Quinto colocado do Inglês, o Chelsea precisa manter essa posição na tabela para se classificar para a Liga dos Campeões. Só que ele tem a mesma pontuação do Nottingham Forest, sexto, e só está à frente do adversário direto graças ao saldo de gols (19, contra 12).

Só que o próximo adversário do futuro time de Estêvão é o Liverpool, campeão antecipado da Premier League. Nas outras três rodadas ainda a disputar até o fim da temporada, os londrinos terão pela frente Newcastle, Manchester United e Nottingham Forest. Ou seja, só jogos grandes.