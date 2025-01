Quanto Textor já faturou com desmanches de Botafogo e Lyon nesta janela?

Desesperado atrás de dinheiro para pagar as dívidas do Lyon e assim evitar o rebaixamento do tradicional clube para a segunda divisão da França, John Textor já arrecadou 63 milhões de euros (quase R$ 390 milhões) nesta janela de transferências.

Esse é o valor da soma das vendas de jogadores realizadas no Mercado da Bola de janeiro por Botafogo, Lyon e RWD Molenbeek, os três principais clubes que têm o investidor norte-americano como controlador das operações.

Neste começo de ano, todos os integrantes da "família Textor" no futebol foram acionados para ajudar a pagar as contas do time francês, que, em tese, ocupa o posto de principal ativo do empresário no ramo esportivo.