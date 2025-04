Vaticano tem futebol, e sua seleção já teve até técnico de Copa do Mundo

Seu sucessor, Bento 16, chegou a escrever um artigo sobre futebol na década de 1980 e sempre disse que aprendeu demais com as "peladas" que jogou com os amigos quando era jovem. O papa era apontado como torcedor do Bayern de Munique, embora essa informação jamais tenha sido confirmada.

Se Bento 16 nunca falou abertamente sobre seu time de coração, Francisco fazia questão que todos soubessem da sua paixão pelo San Lorenzo. O argentino era até sócio de carteirinha do clube de Buenos Aires, que conquistou seu único título de Libertadores justamente no primeiro ano do seu papado (2013).