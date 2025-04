Áreas (des)protegidas: unidades de conservação só no papel

Só anos depois — e muitas vezes sem estrutura suficiente nos órgãos ambientais para fiscalizar e manejar tantas áreas — vieram os instrumentos públicos necessários, como os planos de manejo, os esforços de diálogo e as tentativas de reconstruir pontes com as comunidades locais.

Hoje, no entanto, vemos um movimento preocupante: a tentativa sistemática de reduzir, enfraquecer ou até extinguir unidades de conservação. O fenômeno é tão recorrente que já ganhou uma sigla: PADDD (Protected Area Downgrading, Downsizing, and Degazettement), que se refere ao rebaixamento, redução ou extinção de áreas protegidas.

Um levantamento da InfoAmazonia revela que, entre 2000 e 2024, a legislação destinada à proteção desses territórios sofreu ao menos 60 alterações no Brasil — quase sempre para flexibilizar regras e abrir espaço a novos interesses econômicos. Nesse período, mesmo com a criação de novas áreas protegidas, o país perdeu o equivalente a 57 cidades de São Paulo em áreas originalmente protegidas.

E a pressão não para. No Acre, o PL 6024/2019 tenta transformar o Parque Nacional da Serra do Divisor, uma Unidade de Proteção Integral, em uma Área de Proteção Ambiental (APA) — categoria mais permissiva que pode abrir espaço para desmatamento e exploração econômica. No Mato Grosso, o Parque Estadual Cristalino II também tem seus limites sob ameaça.

Esse fenômeno, porém, não se restringe à Amazônia. No litoral, em Santa Catarina, a APA da Baleia Franca, criada em 2000 para proteger a principal área de reprodução da baleia-franca-austral no Brasil — onde mães e filhotes recém-nascidos são vistos entre julho e novembro —, também está na mira. Cobrindo áreas de Palhoça, Garopaba, Imbituba e Laguna, incluindo a única reserva mundial de surfe do país (na praia da Guarda do Embaú), a APA enfrenta uma tentativa de redução via PL 849/25, que propõe retirar sua parte terrestre — como se o que acontece em terra não tivesse impacto sobre o mar.

A tendência de rebaixamento e redução de áreas protegidas é, na verdade, mundial — e profundamente alinhada aos interesses econômicos. De acordo com o PADDDtracker, plataforma que monitora esses processos em escala global, os Estados Unidos — país que tradicionalmente se orgulhou de seu sistema de parques — estão entre os principais impulsionadores dessa prática. Em um cenário cada vez mais dominado pela lógica do lucro, terras públicas e áreas protegidas se tornam, pouco a pouco, alvos para exploração, seja mineral, madeireira, turística ou imobiliária.