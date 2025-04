Brasil domina de novo e é o país que mais pontua na Libertadores-2025

Só que a média de pontos conquistadas por cada time brasileiro até o momento também supera a dos argentinos: 5,1, contra 4,7. Para ser mais exato, ela é maior do que a de todas as outras nações participantes da Libertadores: após Brasil e Argentina, o melhor desempenho é do Equador, com 4,3.

Classificação e jogos Libertadores

Início melhor

O aproveitamento brasileiro nas três primeiras rodadas desta edição da Libertadores é ligeiramente superior ao registrado no mesmo período nos dois últimos anos. Em 2025, os clubes do país ganharam 60% dos pontos que disputaram. Nas duas temporadas mais recentes, essa marca ficou na casa de 58%.

O único time que venceu todos os seus compromissos na metade inicial da fase de grupos vem do Brasil: o Palmeiras, que já derrotou Cerro Porteño, Bolívar e Sporting Cristal.

São Paulo e Bahia também lideram suas chaves e continuam invictos, mesma situação do Internacional, segundo colocado do Grupo F (está atrás justamente da equipe nordestina).

Dos sete representantes brasileiros na Libertadores, quatro estão dentro da zona de classificação para os mata-matas decisivos. Se a fase de grupos terminasse hoje, Botafogo, Flamengo e Fortaleza estariam eliminados.