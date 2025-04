Cria reencontra Palmeiras e vê Liberta como vitrine para volta ao Brasil

"Enfrentar o Palmeiras é especial para mim. Cresci jogando futebol no Palmeiras, o clube me fez ser um jogador melhor e até uma pessoa melhor. Foi quem me formou", disse o camisa 14 do Bolívar, em entrevista ao "Blog do Rafael Reis", antes do reencontro válido pelo Grupo G da Libertadores.

Classificação e jogos Libertadores

Como foi parar no Palmeiras?

Apesar de ter nascido na cidade mais populosa da Bolívia (Santa Cruz de la Sierra), Robson Matheus também possui cidadania brasileira. Seu pai é natural do Brasil e o levou para morar em São Paulo quando tinha dez anos.

O menino passou a jogar futsal no Corinthians e, em um segundo momento, começou a treinar futebol na base da Portuguesa. Mesmo à distância, descolou uma convocação para defender a seleção boliviana no Sul-Americano sub-15, competição em que foi descoberto pelo Palmeiras.

"Fui convocado porque já jogava futebol na Bolívia. Então, eles sabiam da minha existência. Na competição, chamei a atenção do João Paulo [Sampaio, coordenador da base do Palmeiras] e ele me fez o convite."

Volta ao Brasil?

Reforço do Bolívar para esta temporada, Robson Matheus encara o jogo contra o Palmeiras como uma oportunidade para realizar o sonho do seu pai.