Mais lateral que zagueiro: como Guardiola deve utilizar Vitor Reis no City

Por isso, o ex-Palmeiras nem foi a única cartada do City para o setor nesta janela. Antes mesmo de anunciar o brasileiro, o clube já havia oficializado a chegada do também zagueiro jovem Abdukodir Khusanov, do Lens e da seleção do Uzbequistão, que completa 21 anos no próximo mês.

Melhorou, mas nem tanto

Apesar de ter retomado o caminho das vitórias nas últimas semanas e de até ter aplicado um 6 a 0 sobre o Ipswich Town no último domingo, o City ainda está longe de ter alcançado uma situação tranquila nesta temporada.

O novo time de Vitor Reis encara hoje um confronto crucial com o Paris Saint-Germain, na capital francesa, para evitar uma eliminação precoce na Liga dos Campeões da Europa.

O atual tetracampeão inglês entrou na penúltima rodada do torneio continental ocupando a 22ª posição da fase de liga e precisa permanecer entre os 24 primeiros para avançar aos playoffs decisivos, ainda que tendo de disputar antes uma repescagem.

Já na Premier League, os comandados de Guardiola ainda estão fora da zona de classificação para a próxima Champions (ocupam o quinto lugar e estão a dois pontos da vaga) e bem distantes da briga pelo título (a desvantagem para o líder Liverpool é de 12 pontos).