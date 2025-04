Arábia apela a técnicos brasileiros para lapidar geração para Copa em casa

Essa é a intenção do governo saudita. "A ambição é gigante. Aqui não tem questão financeira, não tem nenhum outro problema para se preocupar. Eles têm um projeto para desenvolver o futebol ao longo de uma década. E não estão economizando para isso", explicou Mário Jorge, em entrevista por telefone ao "Blog do Rafael Reis".

Do Flamengo à Arábia

Enquanto Soares já é um veterano em assuntos de Arábia (está por lá desde 2021), Mário Jorge ainda nem completou um ano no Oriente Médio.

Até junho passado, ele era funcionário do Flamengo. O treinador dirigiu praticamente todas as equipes menores rubro-negras entre 2016 e 2024 e chegou a comandar o time principal em algumas oportunidades -foi interino depois das saídas de Vitor Pereira e Jorge Sampaoli, dois anos atrás.

"Minha conversa com a Arábia começou ainda em 2021, quando o Marcos Soares me indiciou para substituí-lo no Al-Hilal. Na época, achei que valia a pena continuar no Flamengo. Mas mantivemos o contato. No ano passado, me ligaram falando que havia aparecido oportunidade melhor. Passei por uma entrevista, eles aprovaram meu nome, fizeram a proposta e eu aceitei."

Em sua primeira temporada novo emprego, o técnico brasileiro já conseguiu pelo menos um feito expressivo. Ao ser vice-campeão asiático sub-17, classificou a Arábia para o Mundial da categoria, algo que não acontecia desde a década de 1980.