Arábia sofre para atrair novas estrelas e vive rotina de 'nãos' no mercado

Agora, a situação é bem mais delicada. Os clubes do futebol mais poderoso da Ásia tinham duas prioridades para a próxima temporada e provavelmente ficarão sem nenhuma delas.

Mohamed Salah, alvo número um dos sauditas já há um bom tempo, preferiu assinar novo contrato com o Liverpool a ir jogar na Arábia. Vinícius Jr, outro jogador desejado, também já está com renovação engatilhada com o Real Madrid.

Salah, o jogador muçulmano mais famoso da atualidade e, também por isso, objeto máximo de desejo por parte dos sauditas, passou a temporada inteira dando sinais de que não renovaria com o Liverpool e estaria aberto a negociações para jogar na Arábia. Só que, duas semanas atrás, resolveu esticar sua permanência no clube inglês até 2027.

Ao contrário de Salah, Vini Jr. nunca deu indícios de que pretendia deixar o Real para se juntar ao projeto do país-sede da Copa do Mundo-2034. Só que os árabes tentaram seduzi-lo com um salário semelhante ao de Cristiano Ronaldo. Não deu certo: diversos veículos espanhóis já cravam que o brasileiro terá um aumento significativo para renovar até 2030 com os merengues.

Raphinha pode mudar essa tendência?

O futebol saudita agora está focado na contratação de Raphinha, vice-artilheiro da Liga dos Campeões e principal destaque individual do Barcelona na temporada.