Gil e Preta me levaram para um lugar onde só uma coisa importa: o amor

Eu não sei em que momento da minha juventude eu decidi que acompanhar o Gilberto Gil seria um projeto de vida. Para falar a verdade, nem sei se houve um momento exato e consciente. 'Ah, essa é uma voz que me ampara'. O que eu sei, e disso não tenho dúvidas, é que entre os 435 erros que eu já coloquei na conta da minha certidão de nascimento, essa foi uma atitude que podia virar frase de camiseta. Então, na dúvida, vá de Gilberto Gil.

Em uma época que a palavra influenciador tem virado os dicionários do avesso, me vejo no dever de defendê-la. Porque essa é uma influência que há anos me aponta caminhos - isso sem falar na qualidade do som. É para ler, ouvir, dançar, sentir e, principalmente, falar com Deus.

Lembro quando, aos nove anos, aprendi com meu professor de violão a tocar 'Não Chore Mais', versão do baiano para 'No Woman, no Cry'. Eu ainda não conhecia Bob Marley, nem o reggae, nem o amor e muito menos a história dos artistas exilados pela ditadura. Mas fiquei com uma frase que nunca mais me abandonou, e olha que isso tem 40 anos: 'Tudo, tudo vai dar pé'.