25 brasileiros já são campeões nacionais na Europa nesta temporada; conheça

A lista de campeões engloba tanto times que conquistaram a taça nas últimas semanas, já no desfecho da temporada europeia, quanto aqueles que celebraram as conquistas no fim do ano passado (países que utilizam um calendário futebolístico semelhante ao do Brasil, casos de Suécia, Belarus e Finlândia, por exemplo).

Vem mais por aí

A tendência é que o número de brasileiros campeões nacionais na Europa cresça bastante ao longo das próximas semanas.

O Liverpool, do goleiro Alisson, por exemplo, só precisa de um empate em casa contra o Tottenham, no domingo, para vencer a Premier League inglesa com quatro rodadas de antecedência.

Barcelona (Raphinha), Ajax (Matheus e Lucas Rosa) e Krasnodar (Diego Costa, Kaio, Vítor Tormena e Victor Sá) são alguns outros times com compatriotas de Neymar no elenco que dependem apenas dos seus resultados para conquistar os títulos dos seus respectivos países (Espanha, Holanda e Rússia).

Fim de temporada

A maior parte dos principais campeonatos nacionais de primeira divisão da Europa terá suas últimas rodadas disputadas nos fins de semana dos dias 18 e 25 de maio.