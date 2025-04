O que é o ultra fast fashion? Poucas coisas são tão nocivas para o planeta

Mas foi na própria fórmula do fast fashion que começaram os problemas. Muitas vezes, as peças são fabricadas em lugares em que a mão de obra é mais barata, longe do país de origem desses grupos. A manufatura acontece em países pobres, onde condições dignas de trabalho nem sempre são respeitadas nem fiscalizadas.

Você deve se lembrar, por exemplo, do incêndio no Rana Plaza, em Bangladesh, que abrigava fábricas de roupas que produziam para fast fashions como a irlandesa Primark, matando mais de mil pessoas e ferindo 2 mil, em 2013. Na época, o episódio foi considerado pela Anistia Internacional "o exemplo recente mais chocante de abuso de direitos humanos relacionado a empresas".

Com o consumidor mais consciente e uma fiscalização nascendo, esse cenário começou a mudar. Mas esse era só um dos problemas a serem solucionados. Essa moda rápida também tem pouco de sustentável. A qualidade e o custo baixos e tendências cada vez mais passageiras são incentivos para o rápido descarte de roupas. Há estimativas que sugerem que as peças de fast fashion são rejeitadas após apenas sete utilizações. Pode reparar: provavelmente, seus pais têm uma relação mais duradoura com o guarda-roupa do que você, que vem acumulando e descartando mais peças do que eles em meio ao fenômeno do fast fashion.

Há também as sobras e descartes da própria indústria têxtil. Cerca de 30 mil toneladas de peças não vendidas, devolvidas ou com defeitos são descartadas anualmente no Deserto do Atacama, no Chile. Você deve ter sido impactado pelas imagens dos lixões de roupas a céu aberto. Mas há boa notícia - se é que dá para falar em boa notícia: um projeto de e-commerce que coleta, higieniza e revende essas peças. No momento, o Recommerce Atacama está em pausa para reestruturação, depois do sucesso da iniciativa.

E, mesmo com tantas questões, as redes de fast fashion têm um público fiel, justamente por democratizar as tendências de moda a preços bastante acessíveis. Mas, com o consumidor mais consciente, órgãos reguladores entrando na conversa e em tempos de urgência climática, muitos dos varejistas se viram forçados a implementar mudanças.

Entre os objetivos divulgados pela Zara a serem cumpridos até 2040 estão reduzir a pegada de carbono em pelo menos 90% em relação a 2018 e o consumo de água em 25% na cadeia de suprimentos, além de utilizar apenas fibras têxteis de menor impacto. Já a H&M investe em descarbonizar sua cadeia de suprimentos, migrar para materiais reciclados ou de origem sustentável e minimizar resíduos e poluição de sua produção.



Por aqui, os fast fashion nacionais também vêm aprimorando seus processos. Entre os objetivos divulgados até 2030 da C&A Brasil está o uso de 80% de matéria-prima sustentável e a substituição de 50% do plástico de uso único por alternativas sustentáveis. A Renner conta com 100% de seus fornecedores com certificação socioambiental, produzindo de forma responsável e com 70% de sua produção feita no Brasil. A Riachuelo terceira aderiu ao pacto ambiental e uma série de iniciativas globais.