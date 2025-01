Abel já é o 16º técnico mais longevo do futebol mundial; conheça o top 10

Último ano?

Como o contrato de Abel vai até dezembro e seu nome começou a sofrer desgaste com torcedores na reta final do último Brasileiro, esta pode ser a temporada de despedida do técnico português do Palmeiras.

A presidente Leila Pereira pretende convencer o treinador a assinar um novo vínculo por mais dois anos (quando também termina seu mandato). No entanto, as conversas ainda não avançaram para um acordo.

O Palmeiras inicia a defesa do tricampeonato paulista no dia 15 de janeiro, contra a Portuguesa. Até o momento, o clube já anunciou dois reforços para a temporada: os atacantes Facundo Torres (ex-Orlando City) e Paulinho (ex-Atlético-MG).

Técnicos mais longevos do futebol mundial

1 - Frank Schmidt (ALE), no Heidenheim (ALE) desde setembro/2007

2 - Peter Vermes (EUA), no Sporting Kansas City (EUA) desde novembro/2009

3 - Diego Simeone (ARG), no Atlético de Madri (ESP) desde dezembro/2011

4 - Gian Piero Gasperini (ITA), na Atalanta (ITA) desde junho/2016

5 - Pep Guardiola (ESP), no Manchester City (ING) desde julho/2016

6 - Brian Schmetzer (EUA), no Seattle Sounders (EUA) desde novembro/2016

7 - Jindrich Trpisovsky (TCH), no Slavia Praga (TCH) desde janeiro/2018

8 - Sergey Semak (RUS, no Zenit São Petersburgo (RUS) desde maio/2018

9 - Thomas Frank (DIN), no Brentford desde outubro/2018

10 - Imanol Alguacil (ESP), na Real Sociedad desde dezembro/2018

16 - Abel Ferreira (POR), no Palmeiras desde novembro/2020