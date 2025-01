7 estrangeiros que já podem assinar 'gratuitamente' com seu time para julho

PAULO DYBALA

Atacante, 31 anos

Argentino, Roma (ITA)

O São Paulo preferiu acertar com Oscar e resolveu não avançar na contratação do astro argentino. Mas isso não significa que as portas do futebol brasileiro estejam fechadas para Dybala. O atacante está no último semestre do seu contrato com a Roma e, embora tenha brilhado nas últimas rodadas do Campeonato Italiano, não há certezas de que terá o vínculo renovado. Os interessados em Dybala só precisam estar cientes que o camisa 21 é um jogador bem caro. O salário da estrela no Calcio é de 7 milhões de euros anuais, o equivalente a R$ 3,7 milhões por mês, mais do que Memphis Depay recebe no Corinthians.

JORGINHO

Volante, 33 anos

Italiano, Arsenal (ING)

Imagem: Reprodução/Instagram

Apesar de ter nascido em Santa Catarina, o volante é oficialmente italiano para o mundo do futebol e até ajudou a Azzurra a conquistar seu último título importante, a Eurocopa-2020. Pois bem, cada vez menos importante no Arsenal (só foi escalado como titular sete vezes nesta temporada), Jorginho não deve permanecer na Premier League por mais muito tempo. O jogador tem mercado no futebol italiano e também já foi sondado por clubes da Turquia. No entanto, o fim do vínculo com os "Gunners" pode ser também uma espécie de última chance para Jorginho atuar em alto nível no país onde nasceu e começou a jogar bola.

ÁNGEL DI MARÍA

Meia-atacante, 36 anos

Argentino, Benfica (POR)