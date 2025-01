7 astros da seleção brasileira que brilharam primeiro na Copinha

VINÍCIUS JÚNIOR

Atacante, 24 anos, Real Madrid (ESP)

Classificação e jogos Copa São Paulo

O vencedor da última eleição de melhor jogador do mundo promovida pela Fifa mudou-se para a Europa assim que completou 18 anos. Logo, não teve o "luxo" de jogar a Copinha na idade ideal e encarou o torneio no meio da adolescência. Mesmo com a desvantagem física por conta da idade, o hoje astro do Real Madrid conseguiu se destacar com o Flamengo em 2017. Sua estreia, contra o Central de Caruaru (PE), foi apoteótica, com direito a dois gols (o segundo, um belo chute no ângulo). Mesmo com a eliminação nas quartas para o Corinthians, Vini fez o suficiente para descolar a promoção para o time adulto e uma venda para o clube mais vitorioso do planeta.

NEYMAR

Meia-atacante, 33 anos, Al-Hilal (ARA)

Imagem: Getty Images

O jogador de futebol mais caro de todos os tempos disputou a Copa São Paulo quando ainda estava longe da idade-limite. Mas, mesmo enfrentando adversários bem mais velhos, até que conseguiu fazer algum estrago. Em 2008, com apenas 15 anos, Neymar era o nome que mais criava expectativa na competição e correspondeu se tornando o atleta mais jovem da história a fazer um gol (o recorde já não pertence mais a ele), mas foi eliminado com o Santos nas oitavas de final. No ano seguinte, prestes a começar a jogar entre os profissionais, retornou ao torneio um pouco experiente, mas só conseguiu avançar uma fase a mais e parou nas quartas.

MARQUINHOS

Zagueiro, 30 anos, Paris Saint-Germain (FRA)