Livres: 7 astros que já podem assinar com outro time para próxima temporada

CRISTIANO RONALDO

Atacante, 39 anos

Português, Al-Nassr (ARA)

O centroavante português está empenhado em alcançar o milésimo gol da carreira e jogar ao lado do seu filho mais velho antes de pendurar as chuteiras. Mas os objetivos que restam para Cristiano Ronaldo não serão necessariamente alcançados no Al-Nassr. Com mais um semestre de contrato na Arábia, o veterano tem um futuro incerto neste momento. Além de uma possível renovação de contrato, as duas opções mais gritantes são mudar de casa dentro do próprio futebol saudita (provavelmente para substituir Neymar como grande astro do Al-Hilal, o time mais poderoso do país) ou seguir os passos de Lionel Messi e jogar nos Estados Unidos. Um possível retorno ao Sporting, onde iniciou sua trajetória nos gramados, é menos provável.

MOHAMED SALAH

Atacante, 32 anos

Egípcio, Liverpool (ING)

Imagem: Liverpool/Getty

Artilheiro do Campeonato Inglês, com 17 gols, o egípcio está "voando" dentro de campo enquanto experimenta um dos momentos de maior indefinição a respeito do seu futuro. Depois de oito temporadas se estabelecendo como ídolo do Liverpool, Salah agora pode realmente deixar Anfield. Na última partida do ano passado, o atacante concedeu uma entrevista em que falou que sua renovação de contrato "está longe de acontecer". O já velho conhecido interesse saudita e a possibilidade de o Paris Saint-Germain entrar no páreo pelo jogador são os maiores entraves à sua permanência no Liverpool para a próxima temporada.

KEVIN DE BRUYNE

Meia, 33 anos

Belga, Manchester City (ING)