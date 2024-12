Quais são as bombas e as babas do sorteio do Super Mundial de Clubes?

O "Blog do Rafael Reis" apresenta abaixo quais são as principais bombas das quais você deve torcer para seu time escapar (pelo menos, na fase de grupos) e as babas que podem ajudar bastante no caminho rumo a uma boa campanha.

As bombas

REAL MADRID (ESP): É verdade que os atuais campeões europeus estão em crise e fazem uma temporada bem abaixo do esperado. Mas é difícil acreditar que o Real não conseguirá acertar os ponteiros até junho. E, sinceramente, será que existe alguém que não tema o confronto contra o clube mais poderoso da história do futebol e contra um elenco com pelo menos três potenciais melhores jogadores do mundo (Vinícius Jr., Kylian Mbappé e Jude Bellingham)? Para a sorte dos brasileiros, só o Botafogo pode pegar o Real já de cara.

INTER DE MILÃO (ITA): Dos times que estão no pote 2 do sorteio do Super Mundial, o "pote europeu", o time vencedor do último Campeonato Italiano é quem tem se mostrado mais consistente na temporada. A Inter é a vice-líder da fase de liga da Champions e está também na briga pela liderança do Calcio. Mais que isso: só perdeu um dos 18 jogos que disputou em 2024/25 (lá em setembro). O sistema defensivo montado por Simone Inzaghi é um muro quase instransponível, que não foi vazado sequer uma vez em cinco rodadas da Liga dos Campeões.

AL-HILAL (ARA): O time de Neymar tem tudo para ser o pesadelo do grupo para o qual for sorteado. Isso porque, apesar de estar no pote 3, a equipe árabe possui um elenco com vários jogadores acostumados a atuar no primeiro escalão europeu, como João Cancelo, Rúben Neves, Kalidou Koulibaly, Bono e Aleksandar Mitrovic, isso sem contar o camisa 10 brasileiro. Além disso, o Al-Hilal é completamente desacostumado a perder. Considerando os últimos 80 jogos, só foi derrotado quatro vezes.

As babas

RED BULL SALZBURG (AUT): Cair no mesmo grupo do time austríaco significa escapar de Chelsea, Borussia Dortmund, Inter de Milão, Porto, Atlético de Madri, Benfica e Juventus. O Salzburg é, de longe, o representante mais fraco da Europa e, possivelmente, o único contra o qual os times brasileiros atuariam na posição de favoritos. E, para completar, o Red Bull tem deixado muito a desejar nesta temporada. No Campeonato Austríaco, que costuma dominar, ocupa só a sétima posição. Já na Champions, é o 32º colocado e provavelmente será eliminado já na fase de liga.