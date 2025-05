Cruzeiro se credencia à disputa do título brasileiro jogando muita bola

Outro que recuperou seu ótimo futebol e também sua tranquilidade é o camisa 10, Matheus Pereira, que voltou a ser decisivo, criativo e líder técnico dessa equipe, marcando dois gols na Ilha do Retiro.

E lá na frente, o camisa 9, Kaio Jorge, marca em todas as rodadas do Brasileiro, se movimenta por todos os espaços do ataque, atravessando uma fase técnica espetacular, saindo para buscar a bola e arriscando jogadas que só um jogador confiante faz.

Citei três jogadores como referência, mas em torno desses caras o time acompanha a ótima fase deles, cada um em sua posição cumprindo muito bem a função definida pelo Jardim.

O time marca pressão, dificultando a saída de bola adversária, forçando o erro e pronto para roubar a bola e continuar pressionando em busca do gol.

Nessa rodada, o Cruzeiro foi até Recife enfrentar o lanterna Sport e, em 18 minutos, já estava com o jogo nas mãos, vencendo por 2 a 0. Nos acréscimos do primeiro tempo, Matheus Pereira marcou o terceiro, matando a partida.

Repetiu a dose no segundo tempo de uma forma mais rápida, porque em apenas 8 minutos já estava 4 a 0.