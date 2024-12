Qual clube brasileiro mais revelou jogadores para o 1º escalão da Europa?

Quando Vinícius Júnior faz uma jogada mágica com a camisa do Real Madrid, os treinadores que o acompanharam na base do Flamengo certamente abrem um sorriso. Cada desarme de Casemiro no Manchester United reflete um pouco dos treinos a que ele foi submetido enquanto garoto no São Paulo. E os "professores" das categorias de base do Corinthians ficam todos orgulhosos quando veem Marquinhos vestir a braçadeira de capitão do Paris Saint-Germain.

Todo jogador profissional de futebol, daqueles que atuam na terceira divisão de um campeonato estadual até os que ocupam o topo da cadeia global, é resultado de uma vida inteira de treinamentos e evolução físico-técnica. E esse trabalho passa, necessariamente, por tudo que ele experimentou durante a infância e a adolescência.

Sendo assim, o "Blog do Rafael Reis" mergulhou na lista de jogadores que disputam a temporada 2024/25 dos cinco principais campeonatos nacionais da Europa (Inglês, Espanhol, Italiano, Alemão e Francês) para descobrir quais os clubes brasileiros que mais espalharam suas crias pela elite do futebol do Velho Continente.